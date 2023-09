Osternienburg/MZ - Eine Entscheidung musste der Wahlausschuss des Osternienburger Landes am Montag noch treffen, ehe er das Ergebnis der Bürgermeisterwahl offiziell machen konnte. Im Wahlbezirk Reppichau hatte ein Wähler seine große Sympathie für Torsten Lorenz so ausgedrückt, dass er in den Abstimmungskreis einen Smiley gemalt und erst dahinter sein Kreuz gesetzt hatte. Der Wahlvorstand vor Ort erklärte den Schein für ungültig. Der Gemeindewahlvorstand revidierte die Entscheidung einstimmig und gab den Schein gültig. Begründung: „Der Wählerwille ist eindeutig ersichtlich.“

Eine kleine Episode am Rande, die am deutlichen Erfolg des CDU-Bewerbers Torsten Lorenz nichts mehr änderte. Mit 2.056 zu 1.569 Stimmen hatte er in der notwendig gewordenen Stichwahl mit seiner AfD-Kontrahentin Jennifer Zerrenner klar die Oberhand behalten. Allerdings wuchs der Vorsprung erst mit dem Auszählen der größeren Wahlbereiche. Als die ersten Ergebnisse in der Wahlkreisleitung in der Gemeindeverwaltung Osternienburg eingingen, war die Spannung unter den Mitarbeitern förmlich greifbar. Auch der spätere Gewinner – der im Gegensatz zu seiner Kontrahentin den Eingang der Ergebnisse im Vorzimmer der Wahlkreisleitung mitverfolgte – wurde erst ruhiger als 18 von 19 Wahlbezirken ausgezählt waren und sein Vorsprung fast genau 300 Stimmen betrug. Das Briefwahlergebnis war dann der i-Punkt.

Bemerkenswerte Änderungen

„Ich habe die letzte Nacht bedeutend ruhiger geschlafen, auch wenn sie nicht allzu lang war, weil wir doch noch ein wenig gefeiert haben“, sagte Torsten Lorenz gegenüber der MZ am Tag nach der Wahl. Er war aus Respekt vor der Arbeit des Wahlvorstandes am Montag zur Verkündung des Ergebnisses wieder im Wahlkreisbüro vor Ort. Bei einem ersten Gespräch mit Noch-Bürgermeister Stefan Hemmerling wollte er zudem den groben Fahrplan der nächsten Wochen und Monate besprechen.

Die Wahlleitung informierte kontinuierlich per Aushang. Foto: Karl Ebert

Allerdings haben sich im Vergleich zum ersten Wahlgang am 10. September auch einige bemerkenswerte Änderungen ergeben. Torsten Lorenz konnte in vier Wahlbezirken, die er im ersten Anlauf hatte abgeben müssen, jetzt Siege machen. Vor allem in Elsnigk, das vor zwei Wochen noch 51:93 gegen Lorenz gestimmt hatte, muss ein komplettes Umdenken eingesetzt haben. Denn in der Stichwahl hieß es 151:99 für Lorenz. Eine ähnlich deutliche Umkehr des Ergebnisses war in Osternienburg Süd zu verzeichnen. 91:124 gegen Lorenz hieß es am 10. September. Jetzt setzte er sich hauchdünn mit 176:173 Stimmen durch. Interessant hier: drei Stimmzettel mussten für ungültig erklärt werden, weil die Wähler entweder die Namen durchgestrichen hatten, für beide Bewerber stimmten beziehungsweise den Wahlschein ungültig gemacht haben.

Auch Großpaschleben (aus 34:52 wurde ein 82:60) und Rosefeld (aus 11:21 wurde ein 40:29) sahen den CDU-Mann dieses Mal vorn. Im Gegensatz dazu konnte Jennifer Zerrenner nur zwei Wahlbezirke, die sie im der ersten Anlauf nicht gewonnen hatte, in einen Erfolg ummünzen. Aus einem 111:111 in Kleinpaschleben machte sie ein 149:132 und in Zabitz, wo sich Lorenz im ersten Wahlgang noch mit 72:61 durchgesetzt hatte, war dieses Mal Zerrenner mit 83:72 vorn. Insgesamt war das aber deutlich zu wenig, um den CDU-Erfolg verhindern zu können.

Wahlen 2023 sind durch

Die Wahlen 2023 im Altkreis Köthen sind mit der Entscheidung im Osternienburger Land Geschichte. Während die Bürger in der Kreisstadt Köthen mit dem Votum für Christina Buchheim (Linke) und gegen Bernd Hauschild für einen Wechsel plädiert haben, setzten sie in den anderen beiden Fällen offensichtlich auf Kontinuität. Amtsinhaber Thomas Schneider (parteilos) konnte in der Stadt Südliches Anhalt mit dem Wohlwollen der CDU und mehr als 50 Prozent der Stimmen bereits im ersten Anlauf eine weitere Amtsperiode für sich erkämpfen. Und die Wähler im Osternienburger Land bleiben letztendlich ihren CDU-Bürgermeistern treu und geben nach Stefan Hemmerling, der nach zwei Amtsperioden nicht wieder kandidiert hatte, Torsten Lorenz die Chance, seine Qualitäten unter Beweis zu stellen.

Nach der Wahl ist aber auch vor der Wahl. Und schon in etwa neun Monaten geht es weiter. Dann stehen Europa- und Kommunalwahlen auf dem Programm. Es werden Kreistage, Stadt- und Gemeinde- sowie Ortschaftsräte neu gewählt.