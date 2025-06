Der Bauausschuss der Stadt Südliches Anhalt hat schon grünes Licht gegeben. Was für die Filiale in der Köthener Straße geplant ist.

Der Netto in Gröbzig liegt an der Köthener Straße.

Gröbzig/MZ. - Die Netto-Filiale in der Köthener Straße am Ortseingang in Gröbzig soll offenbar umgebaut werden. Der Bauausschuss des Stadtrates Südliches Anhalt hatte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig das so genannte gemeindliche Einvernehmen der Stadt zum Bauvorhaben erklärt.