Zuletzt hatte es viele Spekulationen um die ehemalige Netto-Filiale in der Geuzer Straße in Köthen gegeben. Nun ist eines klar.

Wer zieht in ehemalige Netto-Filiale in Köthen? „Action“ erteilt Spekulationen eine Absage

Was gibt es in der Geuzer Straße künftig zu kaufen?

Köthen/MZ/WSL. - „Ich kann nicht bestätigen, dass Action derzeit plant, eine Filiale in Köthen zu eröffnen.“ Das schreibt Dovile Dobrolovicz, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Discounters. Der handelt unter anderem mit Haushalts- und Schreibwaren, Drogerieartikeln, Spiel- und Süßwaren.

Anlass der MZ-Nachfrage waren Spekulationen in Gruppen bei Facebook über die Zukunft einer früheren „Netto“-Filiale in der Geuzer Straße 38 in Köthen. Die Stadtverwaltung teilte dazu auf MZ-Anfrage mit, es läge für das Grundstück „derzeit noch keine Gewerbeanmeldung vor“.