Naturwarenladen ist zurück Wiedereröffnung in der Fußgängerzone von Köthen: „Naturalis“ ist mit einem neuen Konzept zurück

Nach knapp vier Wochen Umbauzeit hat Sylvia Köhler ihren Laden für Naturwaren am Halleschen Turm in der Köthener Fußgängerzone wieder eröffnet. Was es gibt und was sie verspricht.