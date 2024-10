Passanten hatten sie am Plötzkauer Ring und am Biendorfer Bogen in Köthen Nägel in der Straße entdeckt. Das zieht nun Kreise.

Nägel auf Gehweg in Köthen: Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Köthen/MZ. - Das Polizeirevier hat nach Erscheinen eines Berichts in der MZ mit der Überschrift „Wer steckt Nägel in Fugen auf Gehweg?“ vom 7. Oktober von Amts wegen eine Anzeige aufgenommen. „Ermittelt wird wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr laut Paragraf 315b im Strafgesetzbuch“, sagte Polizeisprecherin Astrid Kuchta. Anlass der Ermittlungen sind Nägel, die an mindestens zwei Stellen auf Gehwegen in Köthen gefunden worden waren: am Plötzkauer Ring und im Biendorfer Bogen.