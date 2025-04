Die Ursache eines Brandes in der Ortschaft Wulfen im Osterninburger Land ist noch unklar. Der Schaden leigt in fünfstelliger Höhe

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr - Unterstand in Wulfen steht in Flammen

In Wulfen brannte in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ein Unterstand.

Wulfen/MZ. - Zu einem Brand wurden die Feuerwehren des Osternienburger Landes in der Nacht von Freitag auf Sonnabend alarmiert. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Wochenende mitteilte, stand gegen 2 Uhr ein Unterstand in der Diebziger Straße in Wulfen in Flammen.