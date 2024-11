Premiere in Köthen Nach Vorbild von Union Berlin: Sänger Ulli Schwinge lädt zum Adventssingen in das Köthener Stadion

Was in den großen Arenen in Dortmund, Berlin und Magdeburg schon Tradition ist, kommt nun auch nach Köthen. Was es in der Bachstadt in der Vorweihnachtszeit noch an Märkten gibt.