Der Sarg mit dem Leichnam von Papst Franziskus wurde am Mittwoch in den Petersdom getragen.

Köthen/MZ. - Nach Rom zu fahren, wo seit Mittwochvormittag Tausende am offenen Sarg von Papst Franziskus Abschied nehmen möchten und sich in die Schlange vor dem Petersdom einreihen, das kommt für Armin Kensbock nicht in Frage. Wegen des Heiligen Jahres seien ohnehin sehr viele Pilger in der Stadt, hinzu kämen unzählige Touristen – das sei ihm zu voll, zu anstrengend. „Außerdem muss ich hier die Stellung halten“, erklärt der katholische Pfarrer in Köthen.