Unter dem Titel „Infektionskrankheiten und ihre Folgen“ wollen Referenten in Köthen beleuchten, welche Rolle die Homöopathie jetzt und in der Zukunft zum Erhalt der Gesundheit einnehmen kann.

Nach mehrjähriger Pause - Homöopathie-Experten treffen sich ab Donnerstag wieder in Köthen

Ihren Sitz hat die Gesellschaft im Gebäude der Europäischen Bibliothek für Homöopathie in der Köthener Wallstraße.

Köthen/MZ. - Der 23. Internationale Coethener Erfahrungsaustausch (ICE 23) der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Homöopathie (WissHom) findet nach mehrjähriger Corona-Pause vom 23. bis 25. November wieder in Präsenz im Schloss Köthen und in der Europäischen Bibliothek für Homöopathie in der Köthener Wallstraße statt.