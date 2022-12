Mutter und Kind leicht verletzt - Renault kollidiert in Osternienburg mit geparktem Auto

In Osternienburg hat es am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gegeben. Ein Auto musste abgeschleppt werden.

Osternienburg/MZ - In Osternienburg hat es am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gegeben. Eine 33-Jährige hatte gegen 19 Uhr mit ihrem Renault die Straße Zum Bahnhof in Osternienburg befahren und war dabei mit einem am Fahrbahnrand geparkten Ford kollidiert.