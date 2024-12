Ende des Jahres hört Andreas Hardelt als Leiter der Musikschule in Köthen auf. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld erwägt offenbar eine interne Lösung als Übergang.

Musikschule in Köthen sucht weiterhin neuen Leiter: Interne Lösung als Übergang angedacht

Seit 2008 leitet Andreas Hardelt die Musikschule in Köthen.

Köthen/MZ. - Erfolglos ist die Suche nach einem neuen Leiter oder einer Leiterin für die Musikschule „Johann Sebastian Bach“ in Köthen verlaufen. Wie die MZ auf Nachfrage in der Pressestelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld erfahren hat, hätten die bisherigen Ausschreibungen nicht zu einer Nachbesetzung der Stelle geführt. Der Landkreis ist Träger der Bildungseinrichtung, die im früheren Marstall des Schlosses Köthen ansässig ist und in diesem Jahr mit vielen Aktivitäten ihren 40. Geburtstag feiert.