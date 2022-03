Möbel und Haushaltsgeräte gesucht: Wo kann Ukraine-Flüchtlingen im Altkreis Köthen geholfen werden?

Verschiedene Stellen nehmen noch Spenden für Geflüchtete an. Die MZ gib einen kleinen Überblick, was wo benötigt wird.

Köthen/MZ - Über 600 Flüchtlinge haben im gesamten Landkreis Anhalt-Bitterfeld bereits Zuflucht gefunden. Sie haben ihre Heimat verlassen, sind geflüchtet, mussten ihr Hab und Gut zurücklassen und konnten nur das Nötigste zusammenpacken.

Angekommen in einem fremden Land, fangen sie quasi bei null an. Daher sind sie auf Unterstützung angewiesen. Die Spendenbereitschaft für die ukrainischen Flüchtlinge war bislang enorm groß. Diese Hilfeleistung ist auch weiterhin von Nöten. „Wir nehmen auch nach wie vor und bis auf Widerruf Sachspenden an“, betont Jens Niemand, Pressesprecher der Stadt Köthen. Vor allem Möbel und Haushaltsgeräte jeglicher Art werden momentan benötigt, um die Wohnungen herzurichten.

Bei Euronics werden Altgeräte repariert und zur Verfügung gestellt

Bei dem Stichwort Haushaltsgeräte kommt auch Christoph Lux von „Euronics“ ins Spiel. Wer sich bei ihm im Laden ein neues Gerät kaufen will, kann üblicherweise sein altes gleich „mitentsorgen“. „In den letzten Tagen hatten wir sehr häufig den Hinweis, dass das Altgerät noch funktioniert, und wir dies doch gern weitergeben können“, berichtet Lux. Und das tat er dann auch.

Erst letzte Woche habe sich eine Kundin eine neue Waschmaschine zugelegt, weil ihre alte einfach ausgedient hatte, zu langsam war. Vollfunktionstüchtig war sie aber dennoch. Das Gerät konnte bereits einer ukrainischen Familie übergeben werden.

„Wenn wir Geräte entsorgen, an denen nur Kleinigkeiten zu reparieren sind. Da tut es mir oft in der Seele weh, wenn wir die Geräte verschrotten“, berichtet Lux. Solche Geräte stelle er daher ins Lager zur Seite, um sie bei Bedarf zu reparieren und dann kostenlos weiterzugeben. „Dieses Angebot steht natürlich gerade jetzt in den Momenten, wenn Menschen in unserer Stadt Zuflucht suchen, und auf Dinge angewiesen sind“, macht er noch einmal deutlich.

Zudem können auch hier neue Haushaltsgeräte, die als Spende angedacht sind, gekauft werden. Diese wolle er dann auch explizit zum Einkaufspreis abgeben. Auch um den Transport der Geräte könne er sich kümmern.

Annahmestopp bei der evangelische Kirchengemeinde

Die Welle der Hilfsbereitschaft reißt nicht ab. So auch in der Stadt Aken. Einige ukrainische Flüchtlinge sind auch hier in den vergangenen Tagen angekommen und auch untergekommen, 28 an der Zahl sind es derzeit laut Akens Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn. Der Großteil seien Kinder. „Wir nehmen nach wie vor Spenden an“, betont auch Bahn noch einmal dringlich. Dazu genügt eine kurze Mail an die Stadt.

Viele Spenden sind in den vergangenen Tagen auch hier eingegangen. Dafür bedanke sich Bahn bei den Bürgern. Momentan dringend benötigt werden auch hier vor allem Möbelstücke und Haushaltsgeräte, um die Wohnungen einzurichten. Einiges hat die Stadt bereits selbst schon organisiert.

Annahmestopp hat dagegen erst einmal die evangelische Kirchengemeinde verhängt. „Die Lager sind erst einmal voll“, berichtet Pfarrer Horst Leischner auf MZ-Anfrage. Nach der großen Malaktion auf dem Marktplatz vergangene Woche seien enorm viele Spendengüter eingegangen. Diese wurden zum Betriebshof der Stadt Köthen gebracht.

Übersicht der Spendenstellen

Die Stadt Köthen nimmt weiterhin Sachspenden wie Möbel und Haushaltsgeräte an. Diese können im Betriebshof der Stadt von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr abgegeben werden.

Bei der Sanitätsschule von Raymond Schulz werden ebenfalls noch Sachspenden entgegen genommen. Lebensmittel, Babynahrung, Windeln, Tierfutter, Getränke, Decken, Schlafsäcke, Kleidung und Medikamente werden dringend benötigt. Raymond Schulz ist die Tage immer wieder unterwegs, fährt die Hilfsgüter selbst mit an die polnisch-ukrainische Grenze.

Die Stadt Aken bittet um Spenden zur Einrichtung der Wohnräume. Betten, Kleiderschränke, Esstische, Stühle, Geschirr sowie Elektrogeräte werden benötigt. Wer etwas beisteuern möchte, kann sich an ukraine-hilfe@aken.de wenden.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat ein Spendenkonto eingerichtet: Kontoinhaber: Landkreis Anhalt-Bitterfeld, IBAN: DE51 800 537 220 305 040 669; Kennwort: Ukraine

Die Kontaktaufnahme zu anderen Hilfsangeboten ist möglich per Mail: ukrainehilfe@anhalt-bitterfeld.de oder unter Tel.: 03496/60 10 07.