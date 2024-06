In Köthen hat sich der neue Verein „Schlossbund“ gegründet. Unter seiner Führung sollen der Betrieb des Dürerbundhauses, der Blickwechsel und das Festival Steampunk künftig laufen. Aber die Bedingungen sind nicht einfacher geworden.

Köthen/MZ. - Das Köthener Trafo-Projekt und der Schlossbund haben in den vergangenen fünf Jahren viele wunderbare Projekte und Formate entwickelt, die das Areal in und um das Schloss Köthen wiederbelebt haben, die aber vor allem bei den Bürgern von Köthen wahrgenommen worden und angekommen sind. Und die viele Vereine der Stadt und aus dem Umland zusammengeführt haben. Eigentlich sollte Trafo jetzt auslaufen, doch in diesem Fall wurde die Corona-Pandemie für die Köthener zum Glücksfall.