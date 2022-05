Mit dem Zug von Köthen nach Aken: Bahnstrecke wird zum Stadtfest wiederbelebt

Acht Zugpaare sollen jeweils am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr fahren. Ein Ticket von Köthen nach Aken soll fünf Euro kosten.

Aken/MZ - Auf der Bahnstrecke zwischen Köthen und Aken sollen pünktlich zum Akener Stadtfest (19. bis 21. August) wieder die Züge rollen. „Wir planen einen Sonderverkehr von Köthen bis nach Aken Ost“, verkündet Holger Koch, Vorsitzender der Eisenbahnfreunde Aken.

Acht Zugpaare sollen jeweils am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr fahren. Ein Ticket von Köthen nach Aken soll fünf Euro kosten. Wer nur von Aken eine Fahrt mit dem Sonderzug machen will, zahlt zwischen zwei und 2,50 Euro.

„Die Strecke ist nicht stillgelegt, auch wenn das viele immer denken“

Dem Verein ist es wichtig, dass die Strecke einfach mal wieder präsentiert, genutzt wird. „Die Strecke ist nicht stillgelegt, auch wenn das viele immer denken“, betont auch Vereinsmitglied Detlef Koch. Seit 2007 gibt es keinen Reiseverkehr mehr zwischen Köthen und Aken. „Dabei wäre der Bedarf da“, sagt Koch weiter. Vor etwa zwei Jahren gab es dazu eine Befragung unter Akener Schülern. Alle sprachen sich für einen Bahnverkehr zwischen Köthen und Aken aus. „Doch das Land sieht hier kein Potenzial“, bedauert Koch. Einen Regelverkehr wird es hier nicht mehr geben.

Aber an dem Sonderverkehr möchte der Verein unbedingt festhalten. „Den machen wir immer an besonderen Anlässen“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Weihnachten, Sachsen-Anhalt-Tag oder eben nun zum Stadtfest. Und das wurde bislang immer gut angenommen. „Die Akener fahren gern mit der Eisenbahn“, weiß Detlef Koch. Bis zu 120 Personen haben in dem Zug dann Platz.

Die Eisenbahnfreunde Aken gibt es schon seit 1997

Die Eisenbahnfreunde Aken gibt es schon seit 1997. Bis 2008 hatten sie ihre Vereinsräume im Akener Bahnhofsgebäude. Doch dann wurde das Gebäude verkauft, die Bahn hat ihnen gekündigt. Ihr neues Domizil fanden sie im Hafen, in der oberen Etage eines Gebäudes. „Wir sind sehr zufrieden hier und das passt auch ganz gut hier mit der Anbindung zur Eisenbahnstrecke“, erklärt Holger Fuchs.

Einmal im Monat trifft sich hier der elfköpfige Verein. „Wir kümmern uns um die Historie der Strecke“, sagt Fuchs über die Vereinstätigkeit. Und sie kümmern sich auch um die Strecke selbst, dass diese etwa freigeräumt ist. „Momentan sieht alles erstmal gut aus“, berichtet Fuchs. Aber vor dem Stadtfest soll die Strecke noch einmal begutachtet werden.

Die genauen Abfahrtszeiten zum Stadtfest werden rechtzeitig auf der Hompage des Vereins bekanntgegeben. Tickets kann man vor Ort erwerben.

Weiter Infos unter www.eisenbahnfreunde-aken.de