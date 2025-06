In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte versucht, in eine Tankstelle in Köthen einzubrechen.

Köthen/MZ. - In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte versucht, in eine Tankstelle in der Langenfelder Straße in Köthen einzubrechen. Die Täter seien „mit brachialer Gewalt“ vorgegangen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Sie versuchten offenbar, die Eingangstür des Verkaufsraumes aufzuhebeln. Diese hielt jedoch stand, sodass den Einbrechern der Zugang verwehrt blieb. Der Sachschaden wurde mit circa 3.000 Euro beziffert.