Görzig/MZ. - Ein völlig betrunkener Fahrer eines Chevrolet ist am Sonntagabend, 16. Juni, in Görzig gegen eine Hauswand gefahren und hat sein Auto und die Hauswand beschädigt.

Der 59-Jährige hatte gegen 20 Uhr aus der Radegaster Straße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollten. Dabei kam das Auto von der Fahrbahn ab. Am Chevrolet entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Den Schaden am Mauerwerk des Gebäudes schätzte die Polizei auf etwa 200 Euro.

Der Fahrzeugführer erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde an der Unfallstelle durch Rettungskräfte medizinisch erstversorgt. Dabei stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Test vor Ort erbrachte einen vorläufigen Wert von 3,8 Promille.

Der 59 Jahre alte Mann musste sich anschließend einer Blutprobenentnahme unterziehen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, ihm wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.