Osternienburg/MZ. - Einen Kooperationsvertrag geschlossen haben die Verwaltung des Osternienburger Landes und das Unternehmen Deutsche Glasfaser.

„Als Digitalversorger der Regionen ist es unser Ziel, den ländlichen Raum in Deutschland flächendeckend mit stabiler und zukunftssicherer Infrastruktur zu versorgen“, erklärt dazu Oliver Prey, Projektleiter bei Deutsche Glasfaser.

Ende vergangenen Jahres hatten Vertreter des Unternehmens das Vorhaben vorgestellt und erklärt, dass aus wirtschaftlichen Gründen nicht die komplette Gemeinde ausgebaut werden könne. Vorgesehen sei Osternienburg. Aber auch nur dann, wenn mindestens 33 Prozent der Haushalte mitmachten.

„Osternienburg hat in den kommenden Wochen die Chance auf die Anbindung an das Glasfasernetz, mit dem die Bürgerinnen und Bürger in Höchstgeschwindigkeit im Internet surfen können“, informiert Deutsche Glasfaser. Das Unternehmen bezeichnet sich als „führenden Glasfaserversorger für den ländlichen Raum“. Bis zum 7. Juni können die Osternienburger einen Vertrag mit dem Anbieter abschließen, um einen kostenfreien Anschluss bis ins Haus oder in ihre Wohnung zu bekommen. Nachzügler müssen die Anschlusskosten von 1.500 Euro selbst tragen.

Am 4. März lädt das Unternehmen zu einem Informationsabend zum Glasfaserausbau ein. Dieser findet um 19 Uhr in der Aula der ehemaligen Grundschule (Casino) in der Lindenstraße 16 in Osternienburg statt. Projektleiter Oliver Prey und seine Kollegen wollen die Fragen der Bürger beantworten. Ab dem 5. März soll mittwochs von 12 bis 18 Uhr außerdem ein Infomobil beim Bauhof in der Rudolf-Breitscheid-Straße 14 c in Osternienburg stehen.