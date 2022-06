Nach Großfeuer am Pfingstmontag Millionenschaden nach Brand in Malzfabrik in Köthen - Gasleitung sorgte für Explosionsgefahr

Am Pfingstmontag brach in der Malzfabrik in Köthen ein Großfeuer aus. Jetzt ist klar: Die Löscharbeiten werden die Feuerwehren noch Tage beschäftigen.