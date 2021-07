Midewa sucht Gießpaten für die Bäume in Anhalt-Bitterfeld

Köthen/MZ - Die Natur hat Durst. Vor allem bei hochsommerlichen Temperaturen. Und während sich der Mensch einfach am Wasserhahn bedient, lechzt so mancher Baum am Straßenrand oder auf öffentlichen Plätzen nach einem Tropfen Wasser - und ist dabei auf Unterstützung angewiesen, wenn es längere Zeit nicht regnet.

Die Midewa Wasserversorgungsgesellschaft ruft deshalb die Menschen in ihrem Versorgungsgebiet auf, beim Bewässern der Bäume im öffentlichen Raum mitzuhelfen. Der Wasserversorger im südlichen Sachsen-Anhalt stellt 50 Baumbewässerungssäcke zur Verfügung. Jeder Anwohner, der Interesse hat, sich um einen Baum in seinem Umfeld zu kümmern, kann sich melden.

„Hitze und Trockenheit setzen den Bäumen enorm zu, vor allem den jungen. Sie haben oftmals noch keine Wurzeln gebildet, die bis tief ins Grundwasser reichen und müssen daher regelmäßig bewässert werden, damit sie gedeihen und überleben können“, weiß Projektleiterin Yvonne Schneider.

Durch das kontinuierliche Befüllen des Bewässerungssacks wird dafür gesorgt, dass die Flüssigkeit allmählich ins Erdreich sickert und der Baum versorgt wird. Der große Vorteil gegenüber herkömmlichem Gießverhalten, wo oftmals punktuell zu viel des Guten getan wird: Das Wasser wird tröpfchenweise und damit kontinuierlich abgegeben. „Dadurch hat der Boden genug Zeit, das Wasser dort aufzunehmen, wo er es braucht - nämlich im Wurzelbereich“, schildert Schneider.

Bis zum 13. August können Interessenten einen Baumbewässerungssack kostenfrei bei der Midewa anfordern und Gießpate werden. Vorab benötigt die Midewa noch einige Informationen. Für welchen Baum an welchem Standort soll diese kleine Patenschaft übernommen werden und wie alt ist er? Wer vielleicht eine besondere Beziehung zu seinem Baum hat und darüber etwas erzählen möchte, kann gern ein paar Zeilen dazu schreiben.

Der Bewässerungssack wird mit einem Reißverschluss um den Baumstamm befestigt und eignet sich für Bäume mit einem Stamm-Umfang von acht bis 30 Zentimeter. „Die Midewa und ihre Kunden sind hier zu Hause. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass wir der Natur vor der Haustür mit Hilfe der Anwohner über den Sommer helfen“, sagt Schneider.

Die Säcke anfordern kann man per E-Mail: info@midewa.de oder per Post: Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH, Bahnhofstraße 13, 06217 Merseburg.