Osternienburger Land/MZ. - Im Osternienburger Land hat ein Grundstückseigentümer am Sonntag,13. Oktober, Metalldiebe gestellt und diese bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Das Diebes-Trio war am Sonntag gegen 16 Uhr in der Gemeinde Osternienburger Land unterwegs gewesen und hatte von einem Grundstück in der Straße „Würflau“ Metallschrott im Wert von circa 1.000 Euro in ihr Fahrzeug geladen. Eine aufmerksame Nachbarin hatte dies bemerkt und die Grundstückseigentümer verständigt, die dann hinzukamen und den Tätern bis zum Eintreffen der Polizei den Weg versperrten.

Die 36-jährige Frau sowie ihre 38 und 43 Jahre alten Begleiter mussten das Diebesgut wieder abladen. Gegen alle drei wird nun wegen Diebstahls ermittelt.