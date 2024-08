Auf dem Stadtfest in Aken hat es in der Nacht zum Sonntag einen Messerangriff gegeben. Ein junger Mann aus Magdeburg musste ins Krankenhaus. Der Täter ist auf freiem Fuß. Die Attacke wurde erst nach einer MZ-Anfrage öffentlich gemacht.

Polizei bestätigt Messerangriff bei Stadtfest in Aken: Mann aus Magdeburg schwer verletzt

Ein 22-Jährige wurde in der Nacht zum Sonnabend auf dem Stadtfest in Aken niedergestochen.

Aken/Dessau/MZ. - Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach einem Messerangriff auf dem Stadtfest in Aken gegen einen 19-Jährigen aus Köthen wegen gefährlicher Körperverletzung. Dem Angreifer wird vorgeworfen, „mehrfach auf einen 22-Jährigen aus Magdeburg (…) eingewirkt“ zu haben, heißt es in einer am Dienstag verschickten Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau und der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau.