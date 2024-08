Die Köthen Kultur und Marketing GmbH geht mit einem vielseitigen Programm in der Spielzeit an den Start: Sie bietet Veranstaltungen, Konzerte, Lesungen, Schauspiel, Theater und Märkte. Worauf sich Köthen freuen kann.

Köthen/MZ. - Anregend, vielseitig und spannend soll das Angebot sein. Und man will alle erreichen, jeden Einzelnen - unabhängig von Alter oder Geschmack. Genau das versteht die Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM) unter „kultureller Grundversorgung“.

Rund 23.800 Besucher kamen zwischen August 2023 und Juli 2024 zu den 145 Veranstaltungen im Schloss Köthen und seinen Spielstätten – vom historischen Spiegelsaal über die Schlosskapelle, wo sich in dieser Zeit 44 Paare trauen ließen, bis hin zum Schlosspark. Hinzu kamen rund 11.000 Museumsgäste, darunter circa 3.000 Gäste aus nah und fern, die an einer Führung teilnahmen. Und: Fast 15.000 Menschen besuchten die Märkte, die das Team der KKM organisiert hat.

In der neuen Spielzeit will die größte Kultureinrichtung in Anhalt-Bitterfeld dort anknüpfen. Mit einem abwechslungsreichen und, wie KKM-Chefin Christine Friedrich unterstrich, erweiterten Programm, das jetzt vorgestellt wurde.

Den Auftakt im Veranstaltungsbereich macht auch in diesem Jahr der Köthener „Schlosstraum“

Den Auftakt im Veranstaltungsbereich macht auch in diesem Jahr der „Schlosstraum“ (24. August). Die 30. Bachfesttage schließen sich an. Am zweiten Septemberwochenende folgt das Kuhfest der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft 1954. Mit dem „Tag der deutschen Sprache“ der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft (14. September) und dem 40. Geburtstag der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ (15. September) werden weitere Gastveranstalter begrüßt. Der Spielbetrieb im Veranstaltungszentrum startet mit der „Köthener Schlosswiesn“ und dem Andreas Gabalier-Double Kevin (21. September).

Theater und Schauspiel bekommen ebenfalls ihre Bühne. „Schöner Scheitern mit Ringelnatz“ ist am 29. September ein Theaterabend überschrieben. Er markiert den Auftakt einer kleinen Schauspiel-Serie, die gleichzeitig die Zusammenarbeit mit dem Theater Eisleben intensiviert und fortsetzt, wie Ines Schimmel aus dem Veranstaltungsbereich der KKM sagte. Am 22. November präsentieren dessen Künstler die Musicalkomödie „Die Golden Boys von der Baustelle“. Im Januar folgt eine weitere Komödie.

Der szenische Abend „Weiberheld - mit Tucholsky im Bett“ steht am 4. Mai auf dem Programm. Großen Schauspielstoff bietet mit „Ein Sommernachtstraum“ nicht zuletzt Schauspieler Rufus Beck, der aus Shakespeares Klassiker eine Stand-up-Comedy-Version entwickelt hat, die am 23. Mai in Köthen zu sehen sein wird.

Shows und Konzerte sind in der neuen Spielzeit ebenfalls geplant. Die Artistikschule Berlin bringt ihre Absolventenshow „The Meditation“ nach Köthen (2. Oktober). Zu Gast sind ebenfalls der „Zauber der Operette“ (10. Oktober), Comedian Markus Maria Profitlich (8. November), Ross Antony und Paul Reeves in „Unser lustiges Weihnachten“ (18. Dezember) und die Philharmonie der Nationen mit Dirigent Justus Frantz (20. Dezember).

Das Jahr 2025 startet mit der großen Strauss-Revue (5. Januar) in einem Neujahrskonzert. Weitere Angebote für verschiedene Interessen unterbreitet die KKM zum Beispiel mit dem „Zauber der Travestie“ (21. März), der Burlesque Show der „Firebirds“ (28. März) oder der Volkstümlichen Hitparade (13. April).

Interessante Lesungen und Gesprächsformate stehen u.a. mit Entertainerin Katrin Weber (20. Oktober), Krimi-Autorin Patricia Dietrich (22. September), Caroline Würfel (24. November), Christine Koschmieder (15. Januar) und Gregor Gysi (4. April) auf dem Spielplan. Der Motorradreisende Erik Peters nimmt das Publikum mit auf eine Multivisionsshow-Tour durch „Highlands & Islands“ Schottlands (10. November).

Kinder und Familien haben die Qual der Wahl. Zum zweiten Mal gibt es den „Schloss-Grusel“ (30. Oktober); am Abend spielt dann die Band „Rumpelstil“. „Das Dschungelbuch“ ist zu Gast (17. Januar) und mit „Hakuna Matata“ eine Kindermusical-Gala (26. Januar). Als besonders kündigt die KKM ein Konzert von „Heavysaurus“ an: Vier Dinosaurier und ein Drache präsentieren am 13. Februar Rockmusik für die ganze Familie in ihrer „Pommesgabel Tour“.

Das Tanzbein kann gleich bei mehreren Terminen in der Reihe „Eins, Zwei, Tipp“ geschwungen werden. Die Abende mit DJ Uwe Stößel und seiner Oldietanzparty sind derart beliebt, dass der erste Termin am 5. Oktober bereits ausverkauft ist. Weitere Termine folgen in dieser Spielzeit, in der es wieder eine Party zum Frauentag geben wird. In Planung sind zudem im Frühsommer 2025 die Lesenacht „Köthener Spätlese“ und die Verleihung des Abel-Preises.

Die beliebten Märkte starten mit der Köthener „Schlossweihnacht“ am dritten Advent.

Die beliebten Märkte starten mit der „Schlossweihnacht“ am dritten Advent. Zum Ostermarkt wird Anfang April 14 Tage vor Ostern eingeladen. Anfang Mai lädt der Gartenmarkt in die Köthener Innenstadt ein. Keramiker und Handwerker bauen Mitte Juni ihre Stände für den Handwerker- und Töpfermarkt auf dem Schlossgelände auf. Nicht nur bei den Märkten, sondern in allen Bereichen, betonte Christine Friedrich, sei die Zusammenarbeit mit unzähligen Akteuren in der Stadt wichtig – auch in dieser neuen Spielzeit.