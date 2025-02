In Aken hat ein Bewohner eines Hauses der Straße „Am Wasserturm“ Fahrraddiebe auf frischer Tat gestört. Ein gestohlenes Rad wurde am Sonnabend 150 Meter entfernt vom Haus entdeckt.

Mann in Aken ertappt und vertreibt Fahrradiebe - Täter flüchten in weißem Mercedes Sprinter

Aken/MZ. - In Aken hat ein Bewohner eines Hauses der Straße „Am Wasserturm“ Fahrraddiebe auf frischer Tat gestört. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Nach ihren Angaben waren unbekannte Täter am Sonnabend, 22. Februar, gegen 3 Uhr in ein umfriedetes Grundstück vorgedrungen und hatten dort gewaltsam einen Schuppen aufgebrochen. Aus diesem wurden dann vier Fahrräder im Wert von etwa 1.900 Euro entwendet.

Die Täter wurden dabei durch einen Bewohner des Hauses überrascht, der gerade nach Hause kam. Ein Täter konnte beobachtet werden, wie dieser erst vom Grundstück flüchtete und in der Folge in einen weißen Mercedes Sprinter stieg und wegfuhr. Eines der Räder fanden die Hausbewohner am Samstagmorgen etwa 150 Meter vom Tatort entfernt, an einer Hecke abgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und such nun Zeugen, die den weißen Mercedes Sprinter oder mögliche Täter beobachtet haben.

Wer Hinweise zur Tathandlung geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen, Friedrich-Ebert-Straße 39, Tel.: 03496/4260 zu melden. Es kann auch die E-Mail-Adresse [email protected] genutzt werden.