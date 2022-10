Lkw fährt sich beim Abbiegen in Köthen fest - 3.000 Euro Schaden an Kopfsteinpflaster

Der Lkw hat sich am Dienstag in der Augustenstraße in Köthen festgefahren. Er musste mit schwerer Technik „befreit“ werden.

Köthen/MZ - Ein 51-Jähriger hat beim Versuch, mit einem Lkw samt Anhänger am Dienstag, 7.40 Uhr, in Köthen von der Wilhelmstraße nach rechts in die Augustenstraße abzubiegen, erheblichen Schaden angerichtet. Er geriet auf den Gehweg und fuhr sich fest.

Nur mittels schwerer Technik konnte das Fahrzeug geborgen werden. Am Lkw samt Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Schadenshöhe am Kopfsteinpflaster wurde auf 3.000 Euro geschätzt.