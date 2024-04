Am Sonnabend, 20. April, hat das Unternehmen mit Volker Hermann als Inhaber sein 25-jähriges Firmenjubiläum gefeiert.

Wirtschaft in Anhalt-Bitterfeld

Wulfen/mz. - Es ist morgens um sieben auf dem großen Gutshof in der Wulfener Lindenstraße. Volker Hermann und seine Jungs treffen sich dort allmorgendlich, um in den Arbeitstag zu starten. Noch ein kurzes Schwätzchen, dann die Transporter mit Material beladen und schon rücken die Herlau-Männer aus zu ihren Baustellen. Die Herlau Dach- und Bau GmbH hat sich auf dem ehemaligen Bauerngehöft in Wulfen ein Firmendomizil geschaffen.