Köthen/MZ. - Andy Grabner (CDU) gehört zu jenen Verwaltungschefs, die nicht nur in den von ihnen selbst geleiteten Ausschüssen präsent sind. Nein, der Landrat von Anhalt-Bitterfeld lässt sich auch in den Beratungen der anderen Fachgremien mit großer Regelmäßigkeit sehen. Er weiß also, was dort läuft, kennt die Schwerpunkte und erahnt die möglicherweise auftauchenden Probleme. Er schaut sich im Vorfeld auch die Einladungen zu den Beratungen der Ausschüsse an, denn er hat das Recht, dort Einfluss zu nehmen, wenn ihm etwas nicht passt.