Landkreis Anhalt-Bitterfeld startet neue Aktion für Grundschüler: Drittklässler als Entdecker

Köthen/MZ - Eigentlich ist Andy Grabner für seine Pünktlichkeit bekannt. Doch dieses Mal machte der Landrat eine Ausnahme. Für seine Stippvisite in der Klasse 3a der Köthener Grundschule „Johann Friedrich Naumann“ war ihm die Kiste mit Lernmaterialien und touristischem Plänen zu wenig, um die Acht- bis Zehnjährigen für sich einzunehmen. Also machte erst noch in einem Supermarkt Station, um auch die Dinge mitzubringen, auf die alle Kinder in diesem Alter nahezu fliegen: ein paar Leckerlis.

Hoch im „Hogwartsexpress“

Grabner überbrachte den 24 Mädchen und Jungen auf ihrer „Plattform Hogwartsexpress“, ganz oben im dritten Stock unter dem Dach des Schulgebäudes, die Heimatkunde-ABI-Entdeckerkiste. Sie ist eine neue Aktion, entwickelt von Mitarbeitern des Landkreises und Lehrern. Der Inhalt besteht aus Unterrichtsmaterial, welches als Element im Rahmen des Sachkundeunterrichts integriert und genutzt werden kann. Die Kinder lernen durch die Visualisierung leichter ihren Landkreis als ihre Heimat kennen.

„Das Material in dieser Truhe solch euch euren Heimatkreis näher bringen und auch beim Lernen helfen“, sagte Grabner und prüfte auch gleich einmal die Sattelfestigkeit der Drittklässler.

Das war bei der Kreisstadt Köthen überhaupt kein Problem, auch bei anderen Städten und Gemeinden des Landkreises kaum. Etwas schwieriger war die Frage, welches denn die größte Stadt von Anhalt-Bitterfeld sei. Als er dann aber wissen wollte, wie viele Grundschulen der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat, waren die Jungen und Mädchen überfordert. Als einer von ihnen dann „60“ rief, war die mathematische Annäherung an die Lösung die bessere Variante. „Nicht ganz, sondern etwas mehr als die Hälfte von 60“, antwortete der Landrat, um sich gemeinsam mit den Schülern schließlich der Zahl 38 zu nähern.

Warten auf Rückmeldung

Neben den Wissensblättern mit verschiedensten Fragen enthält die Heimatkunde-ABI-Entdeckerkiste auch Stifte zum Zeichnen und Malen, Tourenpläne für das Radfahren und Wandern und nicht zuletzt auch den Imagefilm des Landkreises. „Heimatverbundenheit, Heimatkunde, Heimatidentität sind Begriffe, die bewusst oder unbewusst unsere Kindheit und das künftige Leben beeinflussen“, sagte Grabner. „Unsere Aktion hat dieses spannende Thema aus der Sicht der Kinder im Fokus. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich in ein paar Wochen einmal beim Landkreis besucht, und erzählt, was ihr alles mit der Entdeckerkiste gelernt habt“, ermunterte Grabner die Schüler und ihre Klassenlehrerin Kerstin Görges möglichst rege Gebrauch davon zu machen.

Der Besuch der Köthener Grundschule „Johann Friedrich Naumann“ war der kreisweite Auftakttermin für die Aktion. Alle 38 Grundschulen im Landkreis erhalten in nächster Zeit eine solche Heimatkundekiste für den Sachkundeunterricht.