Landkreis Anhalt-Bitterfeld schafft Führerschein-Umtausch nicht - Was Autofahrer tun sollen

Köthen/Bitterfeld/MZ - Wolfgang Harms stand am Dienstag in der Landkreisverwaltung in Köthen und sah, dass die Zulassung von Autokennzeichen wieder funktioniert. Also, dachte er sich, wird das mit dem Führerschein auch klappen. Der Mann ist Geburtsjahrgang 1957 und nach dem Gesetz dazu verpflichtet, spätestens bis zum 19. Januar 2022 seinen alten Papierführerschein in einen neuen, fälschungssicheren EU-Führerschein umzutauschen. In jedem anderen Landkreis funktioniert das, aber in Anhalt-Bitterfeld noch nicht.