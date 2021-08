Landkreis Anhalt-Bitterfeld entschuldigt sich für Kandidaten-Bild im Amtsblatt

Köthen/MZ - Nach dem Wirbel um das Titelbild des aktuellen Amtsblattes von Anhalt-Bitterfeld hat sich am Dienstag nun der Landkreis zur Angelegenheit geäußert. Das Foto zeigt die Freigabe der sanierten Ortsdurchfahrt Wulfen - mit auf dem Bild: der CDU-Bundestagskandidat Frank Wyszkowski. Das hatte Jan Kiese, SPD-Kreisvorsitzender, in einer Mitteilung kritisiert und in diesem Zusammenhang die Frage aufgeworfen, ob Landrat Andy Grabner (ebenfalls CDU) hier neutral agiere oder Amt und Parteiinteressen vermische.

„Dem Landkreis und auch dem Landrat Herrn Grabner war nicht bekannt, dass Herr Wyszkowski an der Straßenfreigabe teilnimmt“, sagte Kreissprecher Udo Pawelczyk am Dienstag auf MZ-Nachfrage. Der Bernburger sei wohl einer Einladung des Landtagsabgeordneten Dietmar Krause zu diesem offiziellen Termin gefolgt.

Dass Wyszkowski nun mit auf dem Foto war und dieses wiederum auf der ersten Seite des Amtsblattes landete, sei „unglücklich und sollte so nicht erfolgen. Schon gar nicht ist dies aber mit Absicht passiert“, betonte der Sprecher. Dass es doch passiert ist und den Anschein von Wahlwerbung erzeugen könne, bedauere man in der Landkreisverwaltung. „Wir entschuldigen uns dafür.“ Generell werde streng auf politische Neutralität im Amtsblatt geachtet.

Wyszkowski hatte bereits am Montag auf MZ-Nachfrage geantwortet, der Termin in Wulfen sei einer von vielen in seinem Wahlkampf gewesen. Er habe aber nicht gewusst, dass das Bild auf dem Titel des Amtsblattes landen würde oder es gar darauf angelegt.

In Kieses Mitteilung war die Rede von einem „durchsichtigen Manöver“ gewesen, um den CDU-Kandidaten für die Bundestagswahl im September bekannter zu machen, da Wyszkowski kein politisches Amt in Anhalt-Bitterfeld inne habe und auch in keiner Beziehung zum Straßenbau in Wulfen stehe.