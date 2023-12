Bei der Tafel Köthen herrscht vor Weihnachten Hochbetrieb, aber nach den Feiertagen auch. Dank vieler Spender kann der anhaltend hohe Bedarf bislang gedeckt werden. Was sich die Tafel-Verantwortlichen für 2024 wünschen.

Kundenzahl bei der Tafel in Köthen hat sich 2023 weiter erhöht - „Wir schicken niemanden weg“

Anstehen gehört nicht nur in diesen Tagen bei der Tafel dazu.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - „Die letzten Tage vor Weihnachten“, sagt Ronald Kurek, „sind immer die stressigsten.“ Nur, dass man von diesem Stress so gar nichts mitbekommt. „Weil wir gut organisiert sind.“ Die Abläufe routiniert. Die Touren geplant. Die Teilnehmer eingeteilt. Sogar am 23. Dezember wird hier gearbeitet: Damit am 27. Dezember keine gähnende Leere herrsche.