Köthens Oberbürgermeister Bernd Hauschild führt Aufsichtsrat bei der Midewa

Köthen/MZ - Köthens Oberbürgermeister Bernd Hauschild (parteilos) ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates der Midewa-Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH. Einer Pressemitteilung zufolge gehört Hauschild seit 2015 als Mitglied dem Aufsichtsrat des Wasserversorgers an. Er ist Nachfolger von Peter Kunert (FDP), dem ehemaligen Bürgermeister von Querfurt (Saalekreis), der dem Midewa-Aufsichtsrat seit 1996 angehört, seit 2007 war er dessen Vorsitzender.

Die im Jahr 1997 gegründete Midewa versorgt nach eigenen Angaben rund 320.000 Menschen in mehr als 60 Städten und Gemeinden im Süden Sachsen-Anhalts mit Trinkwasser. Der Aufsichtsrat des mehrheitlich kommunalen Unternehmens wird alle fünf Jahre neu gewählt.

Dem Gremium gehören 18 Männer und Frauen an, der Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist dort neben Hauschild durch Stefan Hemmerling (CDU) vertreten, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Osternienburger Land.

„Wir befinden uns in einer Zeit des Umbruchs. Die Midewa wird sich verändern, weiterentwickeln und die anspruchsvollen Herausforderungen der kommenden Jahre mit Zuversicht in die eigene Stärke und mit Selbstvertrauen in Angriff nehmen. Dazu möchte ich beitragen“, wird Hauschild in der Pressemitteilung zitiert.