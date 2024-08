Hochzeit im Rathaus Köthen Köthener Oberbürgermeisterin sagt Ja: Christina Buchheim hat am Sonnabend geheiratet

Nur in privatem Kreise sollte die Feier stattfinden. Deshalb war die Hochzeit der Köthener Oberbürgermeisterin Christina Buchheim vorher nicht bekannt gegeben worden. Trotzdem fanden sich am Sonnabend einige Gratulanten am Rathaus ein.