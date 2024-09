Die Mitarbeiter der Sanitätsschule Raymond Schulz haben Hilfsgüter in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete nahe der Partnerstadt Siemianowice gebracht. Sie fühlen sich an die Katastrophe vom Ahrtal 2021 erinnert.

Köthener helfen Hochwasser-Opfern: Team der Sanitätsschule sieht in Polen Bilder der Verwüstung

Erinnerungen an das Ahrtal

Das Hochwasser hat in Köthens polnischer Partnerstadt Siemianowice Slaskie schwere Schäden hinterlassen.

Köthen/MZ. - In der Nacht von Freitag auf Sonnabend 560 Kilometer hin, am Sonntag die gleiche lange Strecke zurück. Geschafft, aber glücklich darüber, geholfen zu haben, waren Raymond Schulz und sein Team von der Köthener Sanitätsschule, als sie nach ihrem Trip in das polnische Hochwassergebiet wieder die Heimat erreicht hatten.