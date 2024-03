Die Firma Köthener Fleisch- und Wurstwaren GmbH schließt eine ihrer 20 Filialen. Auch zwei Verkaufsmobile können derzeit nicht fahren. Trotzdem will sich die Geschäftsführerin zu dieser Maßnahme auch einige Tage danach nicht äußern.

Köthener Fleischer fehlt Personal - Filiale in Dessau muss vorübergehend geschlossen werden

Köthen/Dessau/MZ. - Die Firma Köthener Fleisch- und Wurstwaren GmbH hat Personalprobleme. Deshalb musste sie in der letzten Woche eine Filiale im Dessauer Damaschkecenter in der Kreuzbergstraße „vorübergehend schließen“, wie Geschäftsführerin Christina Lahne gegenüber der MZ-Lokalredaktion in Dessau sagte. Auf der Internetseite des Unternehmens steht zudem, dass derzeit zwei Verkaufsmobile nicht fahren können, weil die Kollegen entweder Urlaub haben oder sich im Krankenstand befinden.