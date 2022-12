Köthener Familien verbringen dennoch abwechslungsreiche Feiertage

Köthen/MZ - So schnell, wie sie in den letzten Tagen kamen, sind sie auch schon wieder vorbei: die Weihnachtsfeiertage. Bis vor gut einer Woche hätten wohl alle Menschen im Altkreis Köthen gewusst, wie sie diese Tage verbringen. Mit ausgedehnten Spaziergängen oder Ausflügen im schneebedeckten Umland oder im nahe gelegenen Harz oder einer anderen Winterlandschaft. Doch das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und als ob frühlingshafte Temperaturen nicht schon genug des Schlechten wären, öffnete Petrus auch noch die Schleusen und ließ es teilweise kräftig regnen. Da war guter Rat teuer, denn drei Tage am Stück nur in der Stube sind schließlich auch nicht jedermanns Sache.