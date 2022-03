Köthen hat am Montag eine Vermittlungsstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine eröffnet

In vielen Städten kommen Flüchtlinge mit Bussen an.

Köthen/MZ - Die Welle der Flüchtlinge vor dem Krieg in der Ukraine rollt. Jeden Tag verlassen mehr Menschen ihre Heimat, um sich, ihre Kinder und Familien vor den Bomben und Raketen der russischen Truppen in Sicherheit zu bringen. Mittlerweile sind die Flüchtlinge auch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld angekommen. Nur logisch, dass sich auch Köthen als Kreisstadt für deren Aufnahme wappnet. Es werden Sachspenden entgegen genommen, Wohnungen eingerichtet und zentrale Anlaufpunkte geschaffen, um die Aufgabe zu bewältigen. Dazu werden übrigens auch gern helfende Hände von Freiwilligen gesehen.

Ab Montag richtet die Stadt eine gesonderte Vermittlungsstelle „Ukraine-Hilfe“ ein. Diese ist dann per E-Mail oder Telefon an vier Tagen in der Woche (Montag und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr; Dienstag und Donnerstag von 9 bis 18 Uhr) erreichbar.

Private Unterbringungsangebote werden an das Amt für Ausländerangelegenheiten weitergeleitet

„Wir möchten den Betroffenen, ihren Familien, aber auch Menschen, die helfen wollen, mit diesem Angebot Orientierung geben und ihnen den Weg weisen“, betont OB Bernd Hauschild (parteilos). Es handele sich um ein freiwilliges und zusätzliches Angebot der Verwaltung, die dabei eine koordinierende Position einnehme, um unter anderem Hilfsangebote zu vermitteln oder Flüchtlinge in bürokratischen Fragen zu unterstützen. „Wer einen Kindergartenplatz benötigt, kann sich genauso an die Vermittlungsstelle wenden, wie Köthener, die Wohnraum zur Verfügung stellen möchten“, so Hauschild.

Private Unterbringungsangebote werden an das Amt für Ausländerangelegenheiten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld weitergeleitet und dort geprüft. Neben dem Landkreis wird die städtische Vermittlungsstelle in Zusammenarbeit mit der Sanitätsschule Raymond Schulz sowie zahlreichen weiteren Köthener Institutionen und Akteuren agieren, um Hilfestellung zu leisten.

Die Vermittlungsstelle der Stadt Köthen ist nur der erste Schritt

„Das wird eine riesige logistische Herausforderung für uns alle. Wir müssen Wohnungen einrichten oder uns um Kita-Plätze kümmern. Viele andere Aufgaben werden noch hinzukommen. Und das alles neben dem normalen Tagesgeschäft. Aber wir tun dies ja für einen guten Zweck“, sagt Hauschild. Die Vermittlungsstelle ist nur der erste Schritt. Auch die Planungen und ersten Vorbereitung für ein sogenanntes „Welcome-Center“, eine Anlaufstelle mit direktem Ansprechpartner, laufen bereits auf Hochtouren.

„Ich kann hier noch keinen genauen Eröffnungstermin nennen, aber der Ort steht fest“, sagt Hauschild. „Wir werden jene Räumlichkeit in der Kleinen Wallstraße einrichten, die wir sonst immer für die Ausgabe der Briefwahlunterlagen genutzt haben. Dort werden zwei Arbeitsplätze eingerichtet, ein paar Stühle für Wartende stehen. Und es wird eine kleine Spielecke für die Jüngsten geben.“ Interessierte Bürger, die sich im Center ehrenamtlich engagieren möchten, können sich jedoch bereits jetzt über die Kontaktdaten der Vermittlungsstelle melden.

„Diese Schritte sind erste Ergebnisse der Beratungen des städtischen Krisenstabs, der am Mittwoch seine Arbeit aufgenommen hat und sich nun regelmäßig zum Thema des Flüchtlingszustroms treffen wird. Wie groß diese Herausforderung für unsere Kommune wird, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen“, erklärt Hauschild. „Aber mit den nun getroffenen Maßnahmen, die dem tatsächlichen Bedarf auch noch angepasst werden können, möchte die Stadt ihren Teil zu einer funktionierenden und herzlichen Willkommenskultur beitragen“, erklärt der Oberbürgermeister.

Gesucht werden Möbel sowie Haushaltselektronik

Ab Montag nimmt der Betriebshof der Stadt Köthen Sachspenden zur Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge an. Gesucht werden Möbel sowie Haushaltselektronik wie Mikrowellen, Kaffeemaschinen, Wasserkocher und andere. Die Spenden können montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr auf dem Gelände des Betriebshofes am Pfriemsdorfer Weg 10 abgegeben werden.

Die Vermittlungsstelle der Stadt Köthen ist erreichbar unter: E-Mail: ukraine@koethen-stadt.de oder Telefon: 03496/425425