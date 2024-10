Köstlichkeiten aus Anhalt-Bitterfeld: Das ist in der neuen Genusskiste des Landkreises

Diese Produkte sind in der Genussvielfalts-Kiste enthalten

Köthen/Bitterfeld/MZ. - Nach dem erfolgreichen Start im Jahr 2023 erhält die „Genussvielfalt aus Anhalt-Bitterfeld“ eine Neuauflage. Diese liebevoll zusammengestellte Kiste mit regionalen Produkten, die von lokalen Erzeugern aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld stammen, wird ab sofort wieder angeboten. Der Landkreis setzt dabei erneut auf höchste Qualität und authentischen Geschmack, der die Vielfalt und den Reichtum der Region widerspiegelt, heißt es in einer Mitteilung dazu.

Ein schönes Geschenk

Zur Weihnachtszeit gibt es eine spezielle Edition. Diese enthält neben den regionalen Köstlichkeiten ein exklusives Kochbuch mit traditionellen Rezepten aus der Region sowie die neue „EntdeckerKarte“. Mit dieser Karte können deren Besitzer in allen zehn Kommunen des Landkreises touristische Highlights erkunden.

Die Entdecker-Karte bietet nicht nur den Zugang zu spannenden Ausflugszielen, sondern auch attraktive Vergünstigungen in verschiedensten kulturellen und historischen Stätten – bis hin zu malerischen Naturlandschaften und zu sportlichen Veranstaltungen. Die Karte ist einfach ein Schlüssel zu vielen Erlebnissen, die Anhalt-Bitterfeld zu bieten hat – ob für Familien, Paare oder Einzelreisende.

Die Kiste „Genussvielfalt aus Anhalt-Bitterfeld“ vereint also regionale Köstlichkeiten und touristische Entdeckungen auf besondere Weise. Eigentlich ein perfektes Geschenk.

Tolle Rezepte aus der Region

Die Kiste enthält eine erlesene Auswahl an regionalen Produkten, die von lokalen Produzenten im Landkreis hergestellt werden. Ob traditionelle Spezialitäten, handgemachte Feinkost oder Getränke – die Produkte spiegeln die kulinarische Vielfalt der Region wider. Jede Kiste enthält eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl, die das Beste aus der Region präsentiert.

Im Rahmen der Sonderedition präsentiert der Landkreis zudem sein erstes Kochbuch: „So schmeckt Anhalt-Bitterfeld“. Dieses enthält die besten regionalen Rezepte, die im Rahmen eines Wettbewerbs gesammelt wurden. Andy Grabner, Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, betont im Vorwort des Kochbuchs: „Lassen Sie sich von unseren neuen regionalen Produkten und Rezepten inspirieren, Anhalt-Bitterfeld kulinarisch zu erleben!... Probieren Sie zu Hause in gemütlicher Runde oder beim Kochen mit der Familie die heimischen Rezepte der Landkreis-Edition zusammen mit unseren regionalen Köstlichkeiten.“

Die „Genussvielfalt aus Anhalt-Bitterfeld“ kann bequem im Anhaltshop24 online bestellt werden. Zudem ist sie in der Touristeninformation in Bitterfeld sowie im Bürgeramt in Köthen (Anhalt) erhältlich.

Gern können auch zukünftig für Nachauflagen des Kochbuches die regionalen Lieblingsrezepte von Menschen des Landkreises unter der E-Mail-Adresse [email protected] eingereicht werden.