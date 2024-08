Das Förderzentrum „Dr. Samuel Hahnemann“ Köthen arbeitet mit externen Trainern zusammen, die in den Klassen unterstützen. Das wird als durchaus hilfreich angesehen.

Konfliktlöser arbeiten an der Basisförderschule

Experiment in Köthen

Deutsch in Klasse 7: Die Jugendlichen benötigen sehr viel Unterstützung beim Lernen.

Köthen/MZ. - Wenige Sekunden nur muss Daniela Anton überlegen, um voller Inbrunst eine stattliche, wenn auch fiktive Zahl in den Raum zu werfen: „230 Prozent.“ Soll heißen, „Visionen leben“ ist an ihrer Schule „unersetzbar“. Für die Leitungsebene. Aber insbesondere für die Kinder und Jugendlichen, die an der Basisförderschule „Dr. Samuel Hahnemann“ unterrichtet werden und oft nicht nur Lernschwierigkeiten mitbringen, sondern auch sozial-emotionale Defizite aufweisen.