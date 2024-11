Kling, Kasse, klingelingeling: So ist das Weihnachtsgeschäft in der Köthener Innenstadt angelaufen

Köthen/MZ. - Ein guter Wein für die Eltern, das erste Handy fürs Kind und den neusten Bestseller für die Schwiegermutter. Ende November beginnt so langsam die Geschenke-Saison. Viele machen sich so langsam Gedanken, was bis zum Heiligabend so besorgt und festlich verpackt werden muss. Ob und wie sich das in den Köthener Geschäften bemerkbar macht, das haben Ladeninhaber auf MZ-Nachfrage verraten.