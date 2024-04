Baasdorf/MZ. - Entlang der Kirschallee in Baasdorf hat Bördegarten gemeinsam mit dem sächsischen Ableger des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) und der Stadt Köthen 36 neue Kirschbäume gepflanzt. Darüber informiert der Landwirtschaftsbetrieb in einer Pressemitteilung.

„Für uns als landwirtschaftliches Unternehmen sind die Natur und ihre ,Dienstleistungen’ besonders wichtig, liefern sie uns doch die Grundlage für unsere Ernte“, sagt Lutz Rüger, Geschäftsführer bei Bördegarten. Nabu und Bördegarten suchten als Partner im „Pro Planet“-Biodiversitätsprojekt, finanziert von der Rewe Group, nach Grundstücken für Baumpflanzungen und kamen so auf die Stadt Köthen als Eigentümerin dieser Flächen.

Bördegarten hat sich verpflichtet, die Bäume regelmäßig zu bewässern

„Die Wiederherstellung von historischen Landschaftsstrukturen ist ökologisch sinnvoll“, erklärt Philipp Steuer, Projektleiter des Biodiversitätsprojektes beim Nabu Sachsen. „Wir sind froh, dass wir mit Bördegarten einen Partner haben, der diese Ansicht von Grund auf teilt. Und wir freuen uns, dass sich Bördegarten verpflichtet hat, die Bäume regelmäßig zu bewässern, sodass sie auch in Trockenzeiten eine Chance bekommen.“

An der Allee standen bereits Kirschbäume, doch die hätten es in den niederschlagsarmen und heißen Sommern schwer gehabt. „Um einem Mangel an Nährstoffen und Wasser im Boden vorzubeugen, haben die Partner nun besonders große Pflanzlöcher ausgehoben und ein Substratgemisch mit auflockernden und wasserspeichernden Eigenschaften hinzugefügt“, heißt es in der Pressemitteilung. Ein Fachmann habe den Bäumen den obligatorischen Pflanzenschnitt verpasst. Sie seien zudem mit einem Schutz vor Wild versehen worden.

Bördegarten und Nabu haben laut Pressemitteilung für „Pro Planet“ schon viele Projekte umgesetzt

Bördegarten und Nabu haben laut Pressemitteilung für „Pro Planet“ schon viele Projekte umgesetzt, um die Biodiversität zu erhöhen. „Dank der fachlichen Unterstützung von Nabu und Umweltamt sind wir mit der Pflanzaktion in Baasdorf einen großen Schritt in den Nachhaltigkeitszielen unseres Unternehmens vorangekommen“, sagt Lutz Rüger. „Wir wollen die Kirschallee möglichst vollständig wiederherstellen und sind optimistisch, dass wir in Zukunft weitere Aufwertungsmaßnahmen auf angrenzenden Flächen unserer Felder durchführen können.“