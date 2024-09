Osternienburger Land Kinder und Erzieherinnen haben sich gut eingelebt in der Kita „Entdeckerland“ in Wulfen

Im Alltag der neuen Kindertagesstätte „Entdeckerland“ in Wulfen ist so vieles so viel einfacher als vorher. Kita-Team und Kinder lieben die neue Einrichtung.