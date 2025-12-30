Fast alle Silvesterpartys in der Region sind schon ausgebucht. Ein paar wenige Optionen gibt es allerdings noch.

Keine Karten mehr und Gäste auf Warteliste: Wo man spontan doch noch mit ins Jahr 2026 feiern kann

Viele Restaurant und Bars veranstalten auch dieses Jahr Silvesterpartys für ihre Gäste. Leider sind viele davon in und um Köthen bereits ausgebucht.

Köthen/MZ. - Wer für den morgigen Silvesterabend noch einen Ort zum Feiern in das neue Jahr sucht, hat nicht mehr viele Möglichkeiten. Die meisten Restaurants machen am Jahreswechsel Betriebsferien oder sie haben nur bis 22 Uhr geöffnet. Viele Veranstaltungen und Silvesterpartys sind obendrein schon ausgebucht. Einige wenige Möglichkeiten gibt es allerdings noch.