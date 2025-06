In dieser Woche beginnen die rund vier Meter tiefen Kanalbauarbeiten in der Maxim-Gorki-Straße in Köthen. Mit Folgen.

Kanalbau in der Maxim-Gorki-Straße in Köthen beginnt - Was Autofahrer dazu wissen müssen

Köthen/MZ. - In dieser Woche beginnen die rund vier Meter tiefen Kanalbauarbeiten in der Maxim-Gorki-Straße in Köthen. Das hat Oliver Grafe, Regionalbereichsleiter bei der Landesstraßenbaubehörde, am Dienstagnachmittag mitgeteilt.