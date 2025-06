Kafka Hibino und Prinzessin Daisy - Was es beim ersten Manga-Tag in Köthen zu sehen gab

Köthen/MZ. - Am Samstagnachmittag waren am Dürerbundhaus im Schlosspark in Köthen ungewöhnliche Töne zu hören, ähnlich einer Laute – oder doch ein Banjo? Wer die Show „Die Bühne gehört dir – Köthens Talentsuche 2024“ verfolgt hat, kennt den Klang: Er kam von einer Shamisen, einem japanischen Zupfinstrument, gespielt von Jan Bariszlovich.