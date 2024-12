Haustiere verschenken, das geht oft nach hinten los und wird den Tieren meist nicht gerecht. Eine Tierpatenschaft allerdings kann allen Seiten zugutekommen. Warum das so ist und wie man eine Patenschaft abschließen kann.

Füchsin Susi schnuppert neugierig an der Hand von Tierpfleger Kai Gruber. Sie und ihr Mitbewohner Strolch warten derzeit noch auf einen Paten.

Köthen/MZ. - Auf dem Wunschzettel stand es ganz oben. Einen kleinen Hund zum Schmusen erträumt sich das Kind, den Wunsch wollen die Eltern nicht ausschlagen. Nach Weihnachten dann die Realisierung: Für das Tier ist keine Zeit und Futter und Tierarztbesuche sind doch ganz schön teuer. So passiert es leider jedes Jahr in vielen Haushalten. Das könne man sich auch eher überlegen, tadelte Daniel Prinich vergangene Woche im Morgenmagazin des ZDF. Der Tierpfleger aus dem Berliner Tierheim sieht in dieser Art Geschenk eine große Gefährdung für das Tierwohl und rät dazu, bei der Anschaffung von Haustieren gründlicher zu überlegen.