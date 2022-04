Jugendlicher erkennt in Köthen sein gestohlenes Fahrrad wieder - Polizei stoppt 48-Jährigen

Das Fahrrad war im März in der Weintraubenstraße in Köthen gestohlen worden.

Köthen/MZ - Ein Jugendlicher hat am Montagabend in Köthen geholfen, einen Fahrraddiebstahl aufzuklären.

Der 16-Jährige war gegen 20 Uhr in der Geuzer Straße in Köthen unterwegs und erkannte dort sein eigenes entwendetes Fahrrad wieder. Er rief die Polizei. Die Beamten trafen kurze Zeit später auf den 48-jährigen „neuen Besitzer“ des Rades. Nach der Übergabe des Rades an den rechtmäßigen Eigentümer und Klärung der Identität des Mannes konnte dieser seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Der 48-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Besonders schweren Diebstahls strafrechtlich verantworten. Das Mountainbike wurde im März in der Köthener Weintraubenstraße entwendet und hatte nach Angaben der Polizei in Anhalt-Bitterfeld einen Wert von ungefähr 450 Euro.