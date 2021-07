Jugendliche machen Clean Up Walk entlang der Elbe von Wittenberg nach Köthen

Köthen/MZ - Vom 20. bis 26. August veranstaltet die Jugend des World Wide Fund for Nature (WWF) einen Clean Up Walk. „Auf der Wanderung von Wittenberg bis nach Köthen beseitigen die jungen Umweltschützer eine Woche lang Abfälle, die andere in der Natur zurückgelassen haben.

Dabei lernen sie zudem das WWF-Projektgebiet ,Mittlere Elbe’ kennen und sammeln Spenden für die Müllentsorgung im Golf von Davao (Philippinen)“, heißt es in einer Pressemitteilung. Interessierte können sich bis zum 31. Juli für die Aktion anmelden.

Die Aktion ist wie ein Spendenlauf konzipiert

„Wer bei der Müllspendenwanderung mitmacht, engagiert sich gleich in doppelter Hinsicht für die Umwelt: Gemeinsam säubern die Teilnehmenden die artenreiche Flussaue vor der eigenen Haustür und tragen gleichzeitig dazu bei, das marine Leben auf den Philippinen zu schützen“, sagt Tara Freude, Projektleiterin für nachhaltigen Tourismus und Umweltbildung des WWF-Büros „Mittlere Elbe“.

Die Aktion ist wie ein Spendenlauf konzipiert: Vor der Wanderung suchen sich die Teilnehmenden Sponsoren, wie etwa lokale Unternehmen, Freunde und Verwandte oder auch Follower auf den Social Media-Kanälen. Pro Kilogramm eingesammeltem Müll spenden diese dann einen selbstgewählten Geldbetrag. Die Erträge aus der Aktion gehen an ein WWF-Projekt im Golf von Davao. Hier werden Modelle entwickelt, um Abfälle an den Küsten zu vermeiden und ihren Eintrag in die Meere zu reduzieren.

Pro Tag wandern die Umweltschützer und -innen zwischen 13 und 15 Kilometer

„Gemeinsam mit anderen jungen Menschen, denen die Natur besonders am Herzen liegt, legen wir tagsüber mehrere Kilometer zurück und sammeln Müll. Abends schlafen wir erschöpft und glücklich ein. Das schweißt zusammen und macht die Aktion zu einem einzigartigen Erlebnis“, so Lena Chiari von der WWF-Jugend.

Pro Tag wandern die Umweltschützer und -innen zwischen 13 und 15 Kilometer. Zwischen den Etappen - am 24. August geht es von Dessau nach Reppichau und am 25. August von dort nach Köthen - übernachten sie in Unterkünften entlang der Route. Die Kosten sind in den Teilnahmegebühren von 30 Euro für die Wanderung enthalten.

Insgesamt können sich 15 Teilnehmende im Alter von 18 bis 27 Jahren auf www.wwf-jugend.de anmelden.