Großer Bauplatz in Köthen Investor gibt Pläne für gemischte Wohnbebauung auf - BMK-Brache in Köthen steht zum Verkauf

Investor Hermann Schröder hat seine Pläne mitten in Köthen aufgegeben. Er will die 8.500 Quadratmeter große Fläche verkaufen. Was die Gründe sind.