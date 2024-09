Auf insgesamt fünf Bühnen luden am Wochenende Bands, Musiker und DJs zum Feiern, Tanzen und Musiklauschen ein. „Wir sind sehr zufrieden“, resümiert „Musikmeile“-Mitveranstalter Marcel Schiefelbein am nächsten Tag.

Innenstadt wird zum Partygebiet: Köthener Musikmeile lockt am Samstagbend viele Besucher an

Köthen/MZ. - „Kommt näher ran, oder traut ihr Euch nicht“, forderte die Sängerin der Band „Roots“ das Publikum auf dem Köthener Holzmarkt auf. Zahlreich sind die Besucher der Köthener Musikmeile am Samstagabend erschienen. Die gesamte Innenstadt war in Bewegung.

Die Musiker von „Roots“ heizten den zahlreichen Besuchern rund um den Holz- markt mit bekannten Songs ein. Foto: Nicklisch

Insgesamt fünf Bühnen unterschiedlicher Musikrichtungen luden zum Feiern, Tanzen und Musiklauschen ein. „Wir sind sehr zufrieden“, resümiert Mitveranstalter Marcel Schiefelbein am nächsten Tag. „Es ist alles ruhig geblieben, darüber sind wir sehr froh“. Auch die Besucher seien sehr geduldig gewesen, freut sich Schiefelbein. Denn auf Grund der aufwendigen Sicherheitskontrollen habe sich mitunter eine Warteschlange am Einlass gebildet, was auf großes Verständnis der Gäste gestoßen sei.

Die aufwendige Sicherheitskontrollen von den Mitarbeitern der Security stießen auf großes Verständnis der zahlreichen Besucher. Foto: Nicklisch

Offensichtlich habe sich die Terminverschiebung auf Grund der Witterungsverhältnisse im Juni auf September gelohnt. Den Köthenern wurde mit bekannten Bands aus der Region so einiges geboten. Auch der DJ mit seiner Schlagerparty am Kugelbrunnen fand viele Fans. „Eine gelungene Party und auch die Security hat einen guten Job gemacht“, war in den Kommentaren bei Facebook zu lesen.

„The Jailbreakers“ sorgten mit ihren AC/DC- Coversongs für Stimmung auf der Bühne bei Unite. Foto: Nicklisch

Da die gesamte Veranstaltung im Freien stattfindet, spielt auch stets das Wetter eine große Rolle. Das Die eher kühle Wetter hat die Besucher der Meile aber nicht abgeschreckt. Die Gastronomen stellten sich spontan darauf ein und schenkten sogar Glühwein aus. Auch verschiedene Vereine waren in den Ausschank der Getränke involviert.

Am Kugelbrunnen gab es eine Schlagerparty aus den Konserven von „Highsociety Beatz“. Foto: Nicklisch

In diesem Jahr musste die „Meile“ auf Grund der Sperrungen am früheren Möbelkaufhaus eingeschränkt werden. „Im nächsten Jahr wollen wir das wieder größer machen“, sagt Schiefelbein. Die „Meile“ erweist sich auch immer wieder neben der Musik als Treffpunkt für Freunde. Beim Bummeln von einer Bühne zur anderen treffe man stets Bekannte. Und so wird bei guter Musik geplaudert und gefeiert.