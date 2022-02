In der Nacht zum Sonntag - Unbekannte brechen in Wohnung am August-Bebel-Platz in Köthen ein

Köthen/MZ - Dreiste Diebe haben die Abwesenheit eines Wohnungsinhabers ausgenutzt und sind gewaltsam in seine Unterkunft in einem Mehrfamilienhaus in der August-Bebel-Straße in Köthen eingedrungen. Sie nahmen eine Spielkonsole und eine Geldbörse mit persönlichen Papieren, Geldkarten sowie einer Bargeldsumme im unteren zweistelligen Bereich an sich und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Dem Eigentümer ist ein Schaden von etwa 550 Euro entstanden. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 19. Februar, 16 Uhr, und Sonntag, 20. Februar, 16 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.